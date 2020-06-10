Власти Пермского края намерены развивать речной туризм, объединив прибрежные города

ПЕРМЬ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края намерены развивать речной туризм и организовать навигацию для связи между городами на берегах рек. Об этом в среду в ходе онлайн-форума "Пермский бизнес-климат: пути развития в новых реалиях" сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Махонин.

"Мы всерьез планируем развивать сферу речного туризма и связывать те исторические города, которые находятся на берегах наших крупных рек. Для этого у нас все возможности есть. И Камское речное пароходство активность большую проявляет. Мы сейчас подали заявку в Росимущество, чтобы причальные стенки, которые находятся в федеральной собственности, были переданы нам, и дальше мы либо за счет средств краевого или муниципального бюджета, а еще лучше - в рамках государственно-частного партнерства достигли бы соответствия", - сказал он.

По словам Махонина, по воде Пермский край могут посетить 60-70 тыс. туристов за сезон.

Ранее врио главы Прикамья заявлял о намерениях восстановить судостроение в регионе, отметив, что для этого есть уникальные разработки. Например, имеются договоренности с компанией "Газпром", которая планирует разместить вторую часть завода по разжижению газа в Пермском крае, это будет единственный регион с объемом производства среднетонажного СПГ, работающего на внутренний рынок, что даст возможность двигателестроителям путем определенных модернизаций подготовить соответствующие двигатели для установки их на суда и маневренные локомотивы.

Реки Пермского края относятся к бассейну реки Камы, крупнейшего левого притока Волги. В Пермском крае 40 средних и более 29 тыс. небольших рек общей длиной свыше 90 тыс. км. Самыми крупными реками считаются Кама и Чусовая, их длина 1805 и 592 км соответственно.

О форуме

Онлайн-форум "Пермский бизнес-климат: пути развития в новых реалиях" прошел впервые, его организовал центр "Мой бизнес" при поддержке правительства Пермского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Участие в мероприятии приняли представители власти и бизнеса Пермского края, а также федеральные эксперты, они обсуждали насущные вопросы и предлагали свои стратегии по улучшению бизнес-среды в регионе.