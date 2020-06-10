В Ингушетии к 2022 году выдадут жилищные сертификаты всем вынужденным переселенцам

МАГАС, 10 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены обеспечить государственными жилищными сертификатами до конца 2021 года все семьи вынужденных переселенцев, утратившие жилье в результате кризисов в Северной Осетии и Чечне. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"По итогам проделанной в первом квартале текущего года работы 29 семей вынужденных переселенцев смогли улучшить жилищные условия. А до 20 июня еще 120 семей получат социальную выплату на сумму 400 млн рублей. Мероприятия по полной выдаче остатка средств из федерального бюджета для жилищного обеспечения вынужденных переселенцев будут завершены до конца III квартала 2020 года. Таким образом, в текущем году планируется обеспечить жильем более 270 семей, а в 2021 - оставшиеся семьи", - передает пресс-служба слова и. о. главы регионального Миннаца Руслана Волкова.

По данным пресс-службы, глава региона Махмуд-Али Калиматов поручил направить в правоохранительные органы материалы, которые могут свидетельствовать о подлоге и нарушениях со стороны недобросовестных претендентов на жилье и чиновников, в чьей компетенции находилось решение таких вопросов.

"Люди, которым причитается, обращаются, никак не могут получить жилье, а некоторые по второму разу в очереди и незаконно претендуют на него, они отбирают дом у нуждающихся - это нужно прекратить. Не допущу в данном вопросе нарушений закона и со стороны должностных лиц, тему надо закрывать, обо всех действительно нуждающихся и имеющих право на помощь необходимо позаботиться - у вас есть два года", - цитирует также пресс-служба Калиматова.

По данным властей, с 2006 по 2019 годы за счет программы по жилищному обустройству граждан жильем обеспечена 1001 семья вынужденных переселенцев.

Более 3 тыс. беженцев из Чечни оказались в Ингушетии во время военных кампаний 1990-х годов. Некоторые после завершения боевых действий не захотели возвращаться в соседнюю республику. Из-за неурегулированного территориального спора за Пригородный район, где проживали ингуши до депортации 1944 года, в 1992 году произошел вооруженный осетино-ингушский конфликт, около 60 тыс. ингушей, проживавших на тот момент в Пригородном районе Северной Осетии, вынуждены были покинуть свои дома и искать убежище на территории Ингушетии.