Ученые предложили создать резерват для воспроизводства популяции оленей на севере Якутии

ЯКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Ученые Института биологических проблем криолитозоны федерального исследовательского центра "Якутский научный центр СО РАН" предложили создать новую особо охраняемую природную территорию (ООПТ) для сохранения мест воспроизводства популяции диких оленей на севере Якутии. Предложение направлено в адрес региональных властей, сообщил ТАСС директор института Иннокентий Охлопков.

"Мы предлагаем создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) в Булунском районе на севере Якутии. Сегодня лено-оленекская популяция диких северных оленей - самая эксплуатируемая, обеспечивает жизнедеятельность коренных малочисленных народов Севера. Предложение направлено в адрес регионального Министерства экологии, лесного хозяйства и природопользования", - сказал Охлопков, отметив, что создание заказника отвечает задачам нацпроекта "Экология" по сохранению биологического разнообразия.

По мнению ученого, создание охранной зоны, прежде всего, позволит установить режим особого внимания к промыслу диких северных оленей в пределах Булунского и Нюрбинского районов республики. "Мы предлагаем ввести режим абсолютного покоя на территории площадью около 65 тыс. га с июня по август, когда вся деятельность на этой территории будет запрещена, полностью будет закрыт на нее доступ. В остальное время, когда оленей там нет, предполагается режим традиционного природопользования, когда коренные народы Севера могут вести свою традиционную деятельность, в том числе охотиться на волков, песцов, уток для личного потребления, рыбачить и перемещаться через нее", - уточнил эксперт, подчеркнув, что режим ООПТ предполагает запрет на любую промышленную деятельность, в том числе и на геологоразведку.

Сохранить популяцию

К выводу необходимости создания ООПТ подтолкнули исследования численности и путей миграции диких животных. Они показали, что это место является в настоящее время "единственной точкой массового отела, летовки и нагула молодняка популяции". Изучение проводилось с использованием спутникового мониторинга и авиации. "Спутниковый мониторинг показал, что олени за последние годы изменили свои миграционные пути и перестали выходить в региональные ООПТ "Бур", "Терпей-Тумус" и федеральный природный заповедник "Усть-Ленский", которые ранее были созданы как раз для охраны оленей в летнее время и обеспечивали выживание молодняка", - рассказал биолог.

Основным объектом охраны при функционировании предполагаемой особо охраняемой территории будет дикий северный олень. "На территории предполагаемого резервата обитают автохтоны тундры - сибирский и копытный лемминги, полевка Миддендорфа, песец. Также территория представлена видами, характерными для северной тайги - зайцем, волком, горностаем и лаской. Имеется акклиматизированный вид - овцебык", - добавил собеседник агентства.

По данным авиаучетных работ, численность популяции насчитывает порядка 84 тыс. особей. "Анализ численности и половозрастного состава популяции свидетельствует об относительно стабильном ее состоянии, высоком уровне рождаемости и выживаемости молодняка. Соотношение самцов и самок близко к оптимальному, но, по сравнению с исследованиями десятилетней давности, уменьшилась доля взрослых самцов", - добавил он.

Ученые связывают это с возможным влиянием промысла. "Самцы больше весят, их больше добывают, однако пока данное соотношение считается оптимальным. Тем не менее, это тревожный знак и требует усиления мониторинга, сокращения сроков промысла на диких животных", - считает Охлопков.