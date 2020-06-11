Медики Северной Осетии получили 700 защитных костюмов в рамках акции "Спасибо врачам"

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июня. /ТАСС/. Врачи Северной Осетии получили 700 защитных костюмов, 6 тыс. медицинских масок и столько же перчаток в рамках акции "Спасибо врачам", которую организовала партия "Единая Россия" во Владикавказе. Средства защиты передали сотрудникам скорой помощи, сообщили в четверг в пресс-службе регионального отделения партии.

"В Северной Осетии 700 защитных костюмов, 6 тыс. медицинских масок и столько же перчаток получили медики в рамках акции "Спасибо врачам", организованной партией "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Заместитель главного врача по филиалу станции скорой медицинской помощи Республиканской клинической больницы скорой помощи Алана Калоева поблагодарила за оказанную помощь и отметила, что практически на все вызовы бригады медиков выезжают в специальной экипировке, поэтому расход средств защиты очень большой.

"В целом тенденция заболеваемости COVID-19 идет на спад, наши бригады даже успевают отдохнуть. В вечерние и ночные часы количество вызовов значительно меньше", - цитирует Калоеву пресс-служба.

Ранее партийцы передали два автомобиля больницам, работающим с пациентами с коронавирусом, - клинической больнице скорой помощи (КБСП) и республиканской клинической больнице (РКБ). Кроме того, защитные маски, а также продуктовые наборы получили врачи скорой помощи и медики КБСП, проживающие в санаториях "Осетия" и "Сосновая роща".