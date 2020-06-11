Власти Бурятии считают необходимым расширить права жителей поселков у Байкала

ТАСС, 11 июня. Рассмотренный в Госдуме законопроект о статусе поселков в лесах у Байкала - лишь первый шаг на пути решения проблемных вопросов местных жителей, чьи права ограничены из-за жестких экологических требований. Об этом сообщил ТАСС в четверг зампред по экономическому развитию правительства Республики Бурятия Алексей Мишенин.

10 июня депутаты Госдумы рассмотрели законопроект о разрешении перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ), в земли населенных пунктов. Проект закона разработан в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Документ прошел первое чтение, в случае окончательного принятия он разрешит перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами в земли населенных пунктов. Это, в свою очередь, позволит решить проблемы граждан, которые проживают в таких поселках, наладить им нормальную инфраструктуру и жизнедеятельность.

"Законопроект нужный и важный для граждан, проживающих в лесных поселках, но это лишь один шаг, который нужно сделать для решения вопросов всех граждан, проживающих в ЦЭЗ БПТ, а это более 78 тыс. человек в 83 населенных пунктах по Бурятии, некоторые из них расположены на особо охраняемых природных территориях федерального значения или имеют частичные пересечения с землями лесного фонда", - сказал Мишенин.

Он отметил, что граждане, исконно проживающие в населенных пунктах у побережья Байкала, ограничены в регистрации права собственности на участки в таких населенных пунктах, а это сдерживает их социально-экономическое развитие. Также в таких поселках осложнено строительство поликлиник, школ, детских садов. "Поручение президента России Владимира Владимировича Путина обозначено шире, нежели решения, заложенные в законопроекте. Вместе с федеральным центром мы будем совместно продолжать работу над решением вопросов для граждан и обеспечением сохранения уникальной экосистемы озера Байкал", - сказал Мишенин.

По словам депутата Госдумы от Иркутской области Александра Якубовского, принятие законопроекта, рассмотренного в первом чтении 10 июня, позволит привести в порядок законодательство, обеспечить еще более качественную охрану озера Байкал. "Появится возможность строить там очистные сооружения, создавать современную инфраструктуру, - сказал ТАСС парламентарий. - Безусловно, Байкал - это жемчужина не только России, но и всего мира, которую нужно охранять и сохранить для потомков, но люди, которые выросли на берегах озера или переехали туда, должны жить там в человеческих условиях". Ко второму чтению законопроекта, по словам Якубовского, комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы еще раз внимательно изучит и уточнит все границы земельных участков и границы лесных поселков, "чтобы не допустить самозахвата и возможности расширения этих земель с целью наживы".

Поселки в экологической зоне Байкала

По данным, опубликованным на сайте Госдумы, на территории Бурятии 10 лесных поселков, расположенных в границах центральной экологической зоны Байкала, в Иркутской области - один. "Исторически такие лесные поселки создавались в 1930-е годы. Нередко первыми поселенцами становились репрессированные и раскулаченные. Лесной кодекс допускает перевод земель с защитными лесами в границах поселков в земли поселений, но закон об охране озера Байкал содержит прямой запрет на такой перевод", - поясняется в сообщении на сайте российского парламента.