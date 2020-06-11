На Дальнем Востоке до конца года поднимут более 20 затонувших в портах судов

ХАБАРОВСК, 11 июня. /ТАСС/. Предприятия на Дальнем Востоке обязали поднять мешающие движению водного транспорта в морских и речных портах затонувшие суда. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В водоемах на Дальнем Востоке за многие годы затонуло более тысячи судов. Затонувшие корабли встречаются в водах рядом с Сахалином, Камчаткой, Хабаровским краем, Магаданской областью.

"Дальневосточная транспортная прокуратура проводит работу в части затонувших судов, мешающих безопасности движения водного транспорта в морских и речных портах. В своей компетенции транспортными прокурорами за последние три года заявлены 43 иска о поднятии судов, принадлежащих предприятиям. По ним поднять предстоит более 20 судов в морских и речных портах Сахалина, Камчатки, Магадана, Приморья и бассейна реки Амур. Эти мероприятия будут проведены в этом году", - сказал представитель прокуратуры.

По данным прокуратуры, всего в дальневосточных регионах свыше 350 затонувших и брошенных судов, а также остатков их корпусов, которые препятствуют движению в портах. Наибольшее их количество в Камчатском, Хабаровском краях и в Магаданской области.

По имеющимся искам поднято 13 судов, в том числе пять за последние два года, остальные иски еще рассматриваются.

В феврале вице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разработать закон, обязывающий собственников затонувших судов поднимать их или платить за их подъем, так как они создают опасность для навигации, ухудшают экологию.