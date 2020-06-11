{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Дальнем Востоке до конца года поднимут более 20 затонувших в портах судов

По оценкам транспортной прокуратуры, всего в морях и реках региона находится более 350 затонувших и брошенных судов, которые мешают движению
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 11 июня. /ТАСС/. Предприятия на Дальнем Востоке обязали поднять мешающие движению водного транспорта в морских и речных портах затонувшие суда. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В водоемах на Дальнем Востоке за многие годы затонуло более тысячи судов. Затонувшие корабли встречаются в водах рядом с Сахалином, Камчаткой, Хабаровским краем, Магаданской областью.

"Дальневосточная транспортная прокуратура проводит работу в части затонувших судов, мешающих безопасности движения водного транспорта в морских и речных портах. В своей компетенции транспортными прокурорами за последние три года заявлены 43 иска о поднятии судов, принадлежащих предприятиям. По ним поднять предстоит более 20 судов в морских и речных портах Сахалина, Камчатки, Магадана, Приморья и бассейна реки Амур. Эти мероприятия будут проведены в этом году", - сказал представитель прокуратуры.

По данным прокуратуры, всего в дальневосточных регионах свыше 350 затонувших и брошенных судов, а также остатков их корпусов, которые препятствуют движению в портах. Наибольшее их количество в Камчатском, Хабаровском краях и в Магаданской области.

По имеющимся искам поднято 13 судов, в том числе пять за последние два года, остальные иски еще рассматриваются.

В феврале вице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разработать закон, обязывающий собственников затонувших судов поднимать их или платить за их подъем, так как они создают опасность для навигации, ухудшают экологию.

Теги
РоссияКамчатский крайХабаровский крайМагаданская областьСахалинская областьДальний Восток
Выборы губернатора Смоленской области пройдут 13 сентября
Участвовать в них смогут только выдвиженцы от политических партий
Читать полностью