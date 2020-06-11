Еще 300 коек для заразившихся коронавирусом развернут в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 11 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарской Республики (КБР) приняли решение о развертывании еще 300 коек для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. В настоящее время в госпиталях остаются свободными менее 100 коек, сообщается в четверг на странице Минздрава региона в Instagram.

"В КБР готовят к открытию еще два новых госпиталя особо опасных инфекций. Перепрофилируются подразделения в Республиканской детской клинической больнице на 200 коек и Центральной районной больнице Чегемского района на 100 коек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время идет монтаж кислородной разводки, эпидемиологи дают последние рекомендации, формируются бригады и график работы медработников.

"В ближайшее время госпитали будут готовы к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. На сегодня в республике функционируют пять госпиталей особо опасных инфекций с коечным фондом 1 283 единицы, где получают помощь 1 158 человек", - сообщили в Минздраве.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 11 июня в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 3 655 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 79), выздоровели - 1 838, умерли 35 человек. В госпиталях находятся 1 158 человек, 63 из которых в реанимации, на амбулаторном лечении - 945 человек, дома под медицинским наблюдением 2 131 человек. С начала пандемии в регионе проведено 60 174 исследований на выявление коронавируса (за сутки плюс 1 589).