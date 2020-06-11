Новая бригада врачей из Москвы прибыла в Ингушетию для помощи в борьбе с коронавирусом

МАГАС, 11 июня. /ТАСС/. Новая бригада медиков из Москвы прибыла в Ингушетию для оказания помощи населению и врачам республики в борьбе с коронавирусом. Шесть столичных специалистов будут две недели работать в медучреждениях республики, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусом.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. 28 мая в Ингушетию прибыла первая группа врачей из Москвы, которая в течение двух недель осмотрела и проконсультировала более 250 пациентов с коронавирусом. Также московские врачи провели онлайн семинары для ингушских медиков по различным направлениям.

"К нам прибыла новая группа московских врачей, которая также в течение двух недель будет находиться в республике, цель визита - оказание консультативной, методической и практической помощи нашим медикам и тем больницам, которые работают в условиях коронавирусной инфекции. Приступит группа к работе уже сегодня, первый пункт - Ингушская республиканская клиническая больница. В целом эпидситуация в республике идет на спад, в больницах меньше пациентов, меньше уровень выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией", - сказала журналистам министр здравоохранения республики Зарема Льянова.

Бригада врачей состоит из шести специалистов: хирурга, инфекциониста, эндокринолога, реаниматолога, рентгенолога, анестезиолога.

"Наша первоочередная задача - встретиться с нашими коллегами, которые две недели здесь уже работают, понять оперативную обстановку, что происходит в республике, какие задачи стояли перед ними и что они успели выполнить, что осталось на наше участие. Мы надеемся, что опыт, который мы накопили, поможет местным врачам", - сказал журналистам старший врач бригады, хирург Городской клинической больницы №13 департамента здравоохранения Москвы Игорь Раннев.

Ранее сообщалось, что в регионы России направлены шесть московских медицинских бригад для работы Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском крае, Владимире и Пскове. Прибывшие бригады сменят врачей, которые сейчас оказывают помощь в регионах в борьбе с коронавирусом по поручению мэра Москвы. Медики первых бригад передадут информацию о ситуации в регионе коллегам и в ближайшее время вернутся в столицу.

Эпидситуация в регионе

По данным оперштаба региона, в Ингушетии фиксируется снижение заболеваемости, за последние сутки в регионе зафиксировано 36 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике было инфицировано 2 474 человека, из них 202 госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находится 21 человек, из них пять пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 63 человека, выздоровели 1 683.