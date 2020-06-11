Более 30 социальных объектов введут в эксплуатацию в Ингушетии до конца года

МАГАС, 11 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены ввести в эксплуатацию до конца 2020 года 33 социальных объекта в сферах здравоохранения, образования и спорта. Также в республике начато строительство десяти школ в рамках нацпроектов, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Минстроя региона.

"До конца года в Ингушетии будет завершено строительство 33 объектов, это 15 детских садов, 11 школ, три медицинских учреждения, одна спортивная база, а также объекты водоснабжения, благоустройства и социальной поддержки. Все объекты строятся в рамках различных госпрограмм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомством уже проведена работа по оформлению земельных участков по объектам, строительство которых запланировано в 2020-2022 годах.

"Кроме этого, в рамках реализации нацпроектов в 2020 году начато строительство еще 10 школ в различных населенных пунктах республики, сдать которые планируется уже в следующем году. Для реализации всех этих задач Минстроем Ингушетии заключены 10 соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета региону на строительство в общей сложности 44 объектов на общую сумму 5,9 млрд рублей", - уточняется в сообщении.

Согласно майскому указу президента РФ, ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.