Главврач "Коммунарки" Проценко посетит в Махачкале три больницы по борьбе с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 11 июня. /ТАСС/. Главный врач больницы в поселке Коммунарка в Москве Денис Проценко посетит в четверг в Махачкале три республиканские больницы Дагестана, которые занимаются лечением больных коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Сегодня состоялась встреча министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова и главврача "Коммунарки" Дениса Проценко, они обсудили программу пребывания в республике и основные задачи рабочей командировки бригады московских медиков. Так, сегодня они во главе с Денисом Проценко посетят Республиканский центр инфекционных болезней, Республиканскую клиническую больницу и Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, которые первыми включились в борьбу с COVID-19", - сказал собеседник агентства.

По его словам, московские врачи ознакомятся со схемой лечения и проведут осмотр тяжелых пациентов.

"Главная задача прикомандированных бригады медиков, по словам самого Дениса Проценко, не проверять, а помогать и поддерживать дагестанских коллег в этой нелегкой борьбе с новым коронавирусом", - сообщил представитель министерства.

Бригада московских медиков под руководством Дениса Проценко прибыла в Дагестан в среду для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам Проценко, он и его коллеги привезли в республику очередную партию лекарственных препаратов для лечения пациентов в наиболее тяжелом состоянии.

По последним данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане зарегистрировано 6 272 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 97 за сутки). С начала пандемии в регионе 4 662 человек выздоровели, 309 пациентов умерли.

С 31 марта в Дагестане действует режим самоизоляции до улучшения эпидемической обстановки, в большинстве районов региона введен масочный режим.