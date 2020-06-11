"Ростелеком" обеспечил скоростным интернетом четыре села в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 11 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" создал инфраструктуру по технологии GPON для четырех сел в Дагестане, охватив высокоскоростным интернетом более 600 домохозяйств, сообщили журналистам в пресс-службе Дагестанского филиала ПАО "Ростелеком".

"Ростелеком" построил оптическую инфраструктуру по технологии GPON для четырех малых сел на юге Дагестана. Специалисты компании протянули 25 км кабеля от магистральных линий связи и охватили более 600 домохозяйств в Великенте, Яраг-Казмаляре, Филя и Гогазе", - рассказали в компании. При этом отмечается, что уже 120 дагестанских семей из этих населенных пунктов подключили доступ к интернету на скорости до 400 Мбит/с.

Преимущества технологии GPON - высокая пропускная способность волоконно-оптического кабеля, проложенного непосредственно в дом абонента, что значительно повышает качество связи и надежность передачи сигнала даже при отключении электроэнергии - частой проблеме в горных селах. В этом случае пользователей выручает альтернативный источник питания для компьютера или гаджета, пояснили в компании.

"Преимущество персонального подключения по оптике стало убедительным в период возросшей нагрузки на сеть во время пандемии и связанной с этим удаленной работой и учебой. Интернетизация горных районов по индивидуальному подключению продолжается и реализуется параллельно с социальной программой "Устранение цифрового неравенства", - цитирует пресс-служба директора Дагестанского филиала ПАО "Ростелеком" Руслана Ярахмедова.

Ранее в компании сообщали, что число заявок на подключений интернета от жителей Дагестан в течение первого месяца самоизоляции увеличилось на 6%.

"Ростелеком - Юг" создан в апреле 2011 года на базе ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ" после присоединения этих компаний к ПАО "Ростелеком" и сегодня объединяет 10 региональных филиалов - Астраханский, Волгоградский, Дагестанский, Ингушский, Кабардино-Балкарский, Калмыцкий, Краснодарский, Ростовский, Северо-Осетинский, Ставропольский.