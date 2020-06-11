В Калининграде откроют спортивный парк на территории у стадиона ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Администрация стадиона "Калининград", принявшего четыре игры чемпионата мира по футболу 2018 года, объявила о решении открыть спортивный парк на территории, прилегающей к спортивной арене. Об этом сообщается на официальной странице стадиона в Facebook в четверг.

"В ближайшее время мы планируем открыть значительную часть территории рядом со стадионом "Калининград" и организовать здесь спортивный парк", - говорится в сообщении.

Администрация предложила жителям города высказать свои пожелания по развитию территории острова Октябрьский, прилегающей к стадиону. "Мы хотим сделать отдых здесь более комфортным. Поэтому нам важно знать ваше мнение, чего сейчас не хватает этой территории, как ее сделать интереснее и удобнее", - отмечается в обращении.

Строительство стадиона "Калининград" на острове Октябрьский в Калининграде началось в 2015 году. Торжественное открытие состоялось 12 мая 2018 года. Летом 2018 года на арене прошли матчи чемпионата мира по футболу: Хорватия - Нигерия (2:0); Швейцария - Сербия (2:1); и Испания - Марокко (2:2); Бельгия - Англия (1:0). После окончания ЧМ 2018 стадион стал домашней площадкой для местного футбольного клуба "Балтика".

Стадион "Калининград" - самый большой стадион Калининградской области. Площадь его территории составляет 24,4 га. Он рассчитан на 35 тыс. зрительских мест.