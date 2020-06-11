Первые велодорожки появятся в Нальчике до конца 2020 года

НАЛЬЧИК, 11 июня. /ТАСС/. Первые велосипедные дорожки обустроят в столице Кабардино-Балкарии (КБР) до конца 2020 года. В перспективе в Нальчике создадут целую сеть велодорожек, сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь администрации города Залина Кокова.

"Вопрос создания велосипедной инфраструктуры в Нальчике является в настоящее время актуальным и важным, первые велодорожки в городе появятся уже в этом году. Строительство велодорожек предусмотрено по улице Канукоева, которая будет переходить на проспект Шогенцукова до улицы Балкарской",- рассказала Кокова.

Проанализировав число положительных откликов на новость о планировании строительства первых в городе велосипедных дорожек, власти города пришли к выводу, что население Нальчика проявляет к данному вопросу повышенный интерес, связанный с тем, что количество велосипедистов - спортсменов и любителей - растет, отметила она. Непосредственное участие в разработке велосипедной инфраструктуры принимает институт развития города "Платформа".

"Институт "Платформа" стал инициатором диалога между городскими велосообществами с привлечением архитекторов, урбанистов и представителей администрации, а также занимается разработкой проекта велодорожки. Так, прежде чем приступить к реализации проекта, руководством "Платформы" принято решение о проведении цикла онлайн- и офлайн-встреч, которые позволят учесть все пожелания и замечания горожан - непосредственных пользователей велосипедных дорожек", - отметила собеседница агентства.

"Велоинфраструктура - это сбалансированная система, в которой, помимо дорожек, есть велокафе, станции и даже вело-урны. Велосеть будет включать в себя не только туристические маршруты, но будут проработанные пути из районов в центр", - обозначила пресс-секретарь.