Строительство газопроводов начнут в 12 селах Чечни в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 11 июня. /ТАСС/. Более 14 тыс. домохозяйств в 12 населенных пунктах в Чечне получат газоснабжение. Начало строительства газопроводов запланировано в 2020 году. Об этом сообщили на сайте компании "Газпром межрегионгаз".

"АО "Газпром газораспределение Грозный" в 2020 году начнет строительство внутрипоселковых газопроводов для обеспечения газоснабжения 12 населенных пунктов в Грознеском, Гудермесском и Шалинском районах Чеченской Республики. Общая протяженность объектов составит 367,78 км. Это позволит получить газ 14 483 домохозяйствам, кроме того, обеспечит газоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2020 году в регионе завершатся проектно-изыскательские работы по трем объектам протяженностью 220,9 км, а также планируется начало проектно-изыскательских работ в четырех населенных пунктах республики в объеме 177 км.

"Газификация Чеченской Республики - одна из основ развития экономической и социальной составляющих региона. За 10 лет нам удалось увеличить уровень газификации в регионе до 95%. Топливом сегодня обеспечены не только жители, но и многие крупные промышленные объекты региона, в том числе Чеченцемент, Грозненский электромеханический завод, Чеченнефтехимпром и Грозненская ТЭС", - сообщает пресс-служба.