Власти Астрахани из-за дефицита кадров пригласили овощеводов Дагестана

АСТРАХАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Аграрии Астраханской области готовы трудоустроить овощеводов из Дагестана на время сезонно-полевых работ из-за дефицита кадров, связанного с закрытием границ для иностранных работников. Региональные власти ведут переговоры и уточняют потребности агро-промышленного комплекса, рассказал министр сельского хозяйства Астраханской области Руслан Пашаев во время эфира в Instagram в четверг.

В связи с закрытием границ агропромышленный комплекс Астраханской области испытывал острый дефицит рабочей силы, который ранее компенсировали иностранные работники. Общая потребность на время сезонных работ, по данным областного Минсельхоза, оценивалась в 7,5 тыс. человек, сейчас остаются вакантными около 500 рабочих мест.

"Мы договорились с Республикой Дагестан, у них есть овощеводы, которые готовы приехать на сезонные работы из-за того, что у наших аграриев сейчас нехватка рабочей силы на полях в связи с закрытием границ. Мы сейчас собираем информацию по нехватке и ретранслируем ее дагестанским коллегам", - сказал Пашаев.

Он добавил, что в Астраханской области отработаны мероприятия по диагностированию коронавируса, поэтому прежде, чем приступить к работе, специалисты проведут две недели в обсервации под наблюдением и сдадут тесты на коронавирус. "Мы понимаем, какая ситуация сейчас в Дагестане в плане коронавируса, поэтому все необходимые меры безопасности предусмотрели", - уточнил Пашаев.

Аграрии региона, по словам главы областного Минсельхоза, предварительно оценили кадровую потребность в 300 сотрудников, половина из них приходится на АПК "Астраханский".

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области, лидирующие позиции в агропромышленном комплексе сохраняет отрасль растениеводства. В регионе работают более 150 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских хозяйств.