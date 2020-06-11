НАЛЬЧИК, 11 июня. /ТАСС/. Около 19 тыс. га посевов пострадало от ливневых дождей и града в Кабардино-Балкарии (КБР), в том числе 1,4 тыс. га многолетних насаждений. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минсельхоза региона.

Третьего июня в регионе прошли сильные дожди, выпал град, сила ветра в отдельных районах достигала почти 30 м/с.

"Агропромышленное производство является наиболее рискованным из всех отраслей экономики и ежегодно несет убытки из-за сюрпризов погоды, это еще раз подтвердила непогода, которая в первых числах июня обрушилась на территорию Кабардино-Балкарии. Во власти стихии оказались сельхозугодья нескольких районов республики, больше всех остальных от сильного ливневого дождя, сопровождающегося шквалистым ветром и градом, пострадали посевы сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений Баксанского, Майского и Прохладненского районов республики. По предварительным данным районных администраций, пострадавшая площадь составляет 18,8 тыс. га, в том числе многолетних насаждений - 1,4 тыс. га", - говорится в сообщении.

Успешное ведение агробизнеса в современных условиях - страхование сельхозугодий и господдержка, считают в Минсельхозе. Однако, отмечают в министерстве, предприятия АПК Кабардино-Балкарии "не проявляют должной активности при страховании агробизнеса" (речь идет о добровольном страховании с компенсацией части затрат страхового взноса за счет господдержки). Согласно утвержденным правилам предоставления субсидий, сельхозтоваропроизводитель оплачивает только половину страховой премии при заключении договора сельхозстрахования, оставшаяся часть компенсируется за счет средств господдержки.

"В 2019 году в КБР были застрахованы сельхозкультуры на площади около 460 га. Объектом страхования выступил урожай многолетних насаждений. Господдержка составила 2,3 млн рублей. В текущем году на возмещение части затрат на уплату страховой премии в области растениеводства планируется направить более 4,4 млн рублей. Главное - вовремя застраховать сельхозугодья от возможных рисков", - пояснил министр сельского хозяйства региона Хасан Сижажев.