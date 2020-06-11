Парад Победы в Северной Осетии пройдет без зрителей

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июня. /ТАСС/. Военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Северной Осетии состоится без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в РСО - Алания состоится без зрителей. Данное решение принято на заседании организационного комитета "Победа", которое прошло под председательством заместителя председателя республиканского правительства Ирины Азимовой", - говорится в сообщении.

Местом проведения главного республиканского парада, который пройдет 24 июня, станет площадь Свободы в городе Владикавказе. Военнослужащие 58-й армии продемонстрируют образцы военной техники, будут представлены 53 единицы вооружения и военной техники, в их числе грузопассажирские автомобили повышенной проходимости УАЗ-3151, танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний. Будет проводиться дезинфекция предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав будет обеспечен средствами индивидуальной защиты.