Тюменские ученые исследуют морских клещей в акватории Курил

ТАСС, 12 июня. Международный коллектив ученых запланировал исследовать морских клещей в акватории Курильских островов. Полевые исследования на Дальнем Востоке начнутся с конца июня, сообщил ТАСС первый проректор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Андрей Толстиков.

"Готовимся к полевым исследованиям на Дальнем Востоке. Обширные планы. В конце июня планируется первый выезд. Интерес предоставляет биоразнообразие морских и пресноводных клещей, их современные сообщества", - сказал Толстиков.

Он отметил, что над проектом по исследованию водных клещей работает международный коллектив ученых из России, Бразилии и США. "Ранее в России ученые исследовали Каспийское, Черное и северные моря, а также разнообразные пресноводные местообитания клещей. За рубежом в 2019 году исследовали водных клещей Австралии и побережья Бразилии", - добавил Толстиков. Работы выполняются в 2019-2021 годах по гранту Российского научного фонда "Изучение наземно-пресноводно-морских переходов с использованием филогенетики и молекулярных часов на примере акариформных клещей (Acariformes)" под руководством ведущего научного сотрудника Института X-BIO ТюмГУ Павла Климова.

"Сведения о том, как исторические изменения климата Земли, биосферные кризисы и движение континентальных плит соотносились по времени с переходами клещей между средами обитания, позволят лучше понять, как антропогенные изменения могут повлиять на жизнь на Земле. Для этого используют данные филогенетики, палеонтологическую информацию и молекулярные часы. В проекте будут задействованы шесть молекулярных маркеров (всего 11 000 нуклеотидов) для построения надежной, калиброванной по времени филогении на основе 300 терминальных таксонов и более 30 тщательно отобранных калибровочных ископаемых", - сказал Толстиков.

Об институте

Институт Х-Bio создан в Тюменском университете в декабре 2017 года. Здесь расположены исследовательские группы по изучению биоразнообразия, биобезопасности, генетики, химии природных соединений, созданы лаборатории мирового класса.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет тюменскими специалистами описано свыше 600 новых для науки видов и родов клещей, опубликовано более 250 научных статей в ведущих мировых журналах, в том числе в издаваемом в ТюмГУ единственном в России научном журнале о клещах "Acarina", индексируемом Scopus. Исследования ведутся по всему миру, в том числе в Южной и Центральной Америке, в Южной Африке, в Новой Зеландии, на Филиппинах и во Вьетнаме.

ТюмГУ по числу публикаций по энтомологии, по данным международной базы Web of Science, входит в топ-20 университетов мира.