В ДФО отмечают День России развертыванием флагов в небе и исполнением гимна с балконов

Во Владивостоке также нарисовали граффити с портретами писателя Владимира Арсеньева и его проводника Дерсу Узалы, а в Хабаровском крае открыли Аллею истории охраны дальневосточных рубежей

ХАБАРОВСК, 12 июня. /ТАСС/. Дальневосточные регионы отмечают День России развертыванием флагов в небе в Забайкальском крае и на вулкане на Сахалине, созданием масштабных граффити и исполнением гимна страны с балконов, сообщили в региональных правительствах. Так, в Забайкалье парашютисты отметили День России, развернув в небе российский триколор.

"На аэродроме Каштак представители организаций [Региональная команда "Молодежка ОНФ" и Читинский авиационный спортивный клуб "ДОСААФ России"] прыгнули с парашютами и флагами России и Забайкалья", - говорится в распространенном правительством Забайкальского края релизе.

Поздним вечером в Чите власти в честь праздника запустят иллюминацию фонтана на главной площади, которая будет гореть цветами российского флага. Как подчеркнули в пресс-службе краевого правительства, освещение будет работать примерно 10 минут, чтобы не привлекать жителей, - в Чите по-прежнему действуют ограничения по свободному перемещению, введенные из-за коронавируса. В Сахалинской области День России отметили развертыванием флага на смотровой площадке вулкана Баранского на острове Итуруп. Под гимн там растянули российский триколор размером 9 на 12 м. В патриотической акции приняли участие губернатор области Валерий Лимаренко и более 50 курильских школьников. Пасмурная погода с порывистым ветром не помешала провести акцию. Флаги развернули и на горных вершинах.

В Магаданской области сегодня проходят десятки праздничных концертов, просветительских часов, викторин и конкурсов, но в режиме онлайн. Что касается офлайн-формата, сегодня утром по дворам колымчан проехали творческие бригады и подарили местным жителям свои музыкальные номера. Также в Магадане прошло традиционное шествие с флагом, а вот поднятие государственного символа было отменено. В Якутске жители отметили праздник исполнением гимна России со своих балконов или у окон домов. День России в столице ДФО Во Владивостоке День России начался с поднятия Андреевского флага на гвардейском крейсере "Варяг". В торжественном мероприятии в пятницу, 12 июня, приняли участие губернатор края Олег Кожемяко и командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц. У 33-го причала в городе выстроились большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", эсминец "Быстрый", крейсер "Варяг", на корме которого под гимн Российской Федерации и был поднят флаг. После от подводной лодки С-56 стартовал автопробег, посвященный Дню России. Его маршрут пролегает через улицы Владивостока. В честь Дня России во Владивостоке, как и в других городах страны, раздают ленточки "триколор". Приморье также присоединилось к проходящему по всей России фестивалю граффити - подпорную стену на улице Нерчинская во Владивостоке украсили портретами писателя и путешественника Владимира Арсеньева и его проводника Дерсу Узалы.