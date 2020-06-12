Аксенов заявил, что вода из артезианских скважин покроет свыше 25% потребности Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Предприятие "Вода Крыма" запустило в пятницу подачу воды из артезианских скважин в систему водоснабжения Симферополя. Это позволит покрыть более 25% потребности города, заявил глава республики Сергей Аксенов.

В апреле Аксенов сообщал журналистам, что не исключает ввода специального режима подачи воды в Симферополе для бесперебойного снабжения населения. По его словам, 2020 год является одним из самых засушливых в регионе по итогам 150 лет наблюдений.

"Большая работа проделана специалистами ГУП "Вода Крыма", мы сегодня в систему водоснабжения Симферополя ежесуточно подаем 160 тыс. кубометров воды. При этом тот объем, который будет подан благодаря вашей работе, больше чем на четверть закроет потребности города", - сказал Аксенов на церемонии запуска насоса, прошедшей по видеоконференцсвязи.

Он отметил, что власти республики продолжат разрабатывать стратегию водоснабжения Симферополя и других районов Крыма. "Крым без воды не останется", - заверил Аксенов.

Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что водная блокада не привела к тем катастрофическим результатам, на которые рассчитывали украинские власти.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов 7 октября 2019 года сообщал ТАСС, что потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.