Студенты техникума в Дагестане выпустили ко Дню России дизайнерскую коллекцию одежды

МАХАЧКАЛА, 12 июня. /ТАСС/. Женскую коллекцию одежды под названием "Мой Дагестан - моя Россия" выпустил техникум дизайна, экономики и права в Дагестане ко Дню России, сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Творческий коллектив молодых дизайнеров-модельеров Техникума дизайна, экономики и права в Махачкале выпустил ко Дню России новую коллекцию женской одежды с элементами национального костюма горянок. Коллекцию создали студенты 3-4 курсов. Были использованы такие материалы, как бархат, шелк, ручная вышивка, бахрома", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вся работа велась в мастерских техникума на практических занятиях под руководством опытных педагогов-наставников. В дополнение к костюмам были закуплены украшения и аксессуары. Обувь дизайнеры также изготовили самостоятельно.

"Девизом создания новой коллекции стало выражение народного поэта Дагестана Расула Гамзатова - "Мой Дагестан - моя Россия", - отметил представитель пресс-службы.

По словам директора техникума, члена Союза дизайнеров России Замиры Уруджевой, изготовление коллекции студенты начали в октябре прошлого года. "Нам поступило предложение от правительства Дагестана выступить с новой коллекцией на праздновании Дня Победы в Болгарии. Работа была начата с большим энтузиазмом. Великая Победа не могла не вдохновить нас. В связи с пандемией коронавируса поездка не состоялась и мы решили приурочить показ ко Дню России", - приводит пресс-служба слова Уруджевой.

В 2019 году ко Дню России Техникум дизайна, экономики и права представил горожанам коллекцию "Традиционный русский народный костюм в современной интерпритации".