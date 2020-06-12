Герб России из десертов разных народов создали на Ставрополье

"Сладкий символ России" создали сегодня в парке Дружбы национальные общины Георгиевского округа. Это огромное панно из всевозможных сладостей, испеченных руками талантливых кулинаров различных диаспор и национальных автономий, которые проживают в нашем округе", - говорится в сообщении на странице городского округа в Instagram.

СТАВРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Представители национальных диаспор создали на Ставрополье герб России из национальных сладостей. Акция в честь Дня России прошла в Георгиевске, сообщили в пятницу в администрации округа.

Центром композиции общей длиной более метра стал полуметровый двуглавый орел. Его испекла для акции пекарь местного хлебокомбината. "Сладости переплелись в одно произведение искусства: армянская пахлава, корейский кадюри, "гречаночка" на лимонном сиропе, румяные булочки с начинкой и пирожки с капустой от казаков, сладкие пряники", - рассказали в администрации.

На Ставрополье проживают представители более 100 национальностей, традиционно в День России большой праздник с созданием национальных подворий проходил в городе Ставрополе. В регионе уже снят режим всеобщей самоизоляции, введенный ранее из-за пандемии, однако продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. В связи с этим представители диаспор поздравляют друг друга онлайн.

"На своих страницах этноорганизации Ставрополья запустили межнациональный челлендж. Они выкладывают видеопоздравления с 12 июня под общими хэштегами. К акции уже присоединились казаки, армяне, абазины, черкесы, азербайджанцы, греки, грузины, дагестанцы, ингуши, карачаевцы и балкарцы, ногайцы, туркмены, таджики, чеченцы", - сообщается на странице краевого комитета по делам национальностей и казачества в Instagram.

12 июня отмечается государственный праздник - День России. Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года. В 2019 году в России в этот день было организовано более 4,2 тыс. праздничных мероприятий, участниками которых стали более 5 млн человек.