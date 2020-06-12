Флаг России подняли на главной базе Северного флота под Мурманском

МУРМАНСК, 12 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Северного флота в честь Дня России подняли государственный флаг на мысе Алыш, который является самой высокой точкой главной базы флота, базирующейся в Североморске Мурманской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"В митинге [в рамках торжественной церемонии] принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Губернатор также поздравил флот с пополнением - новой атомной подводной лодкой "Князь Владимир", на которой сегодня в Северодвинске подняли Андреевский флаг", - отмечается в сообщении.

В Мурманской области в течение пятницы в онлайн-формате проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню России: выставки, концерты, акции и флешмобы. К общероссийскому флешмобу #МыРоссия присоединилось Кольское Заполярье. Коллективы художественной самодеятельности областного Дворца культуры имени С. М. Кирова организовали мини-концерты во дворах. Северяне также присоединились к онлайн-викторине "Сделано в России", приняли участие во флешмобе по созданию картины "День России", посетили виртуальную выставку "На Мурмане снимается кино" о художественных фильмах, снимавшихся в Заполярье.