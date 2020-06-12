В Ингушетии ко Дню России раздадут продуктовые наборы семьям погибших правоохранителей

МАГАС, 12 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии в День России проводят благотворительную акцию по раздаче более 400 продуктовых наборов семьям погибших при исполнении сотрудников правоохранительных органов, говорится в сообщении пресс-службы Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.

"12 июня наша страна отмечает один из значимых государственных праздников - День России. В этот особый день по поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и фонда "Солидарность" будет проводиться масштабная благотворительная акция с раздачей продуктовых наборов более 400 семьям погибших сотрудников МВД, прокуратуры и специальных служб, выполнявших свой долг перед родиной", - говорится в сообщении.

По данным МВД по Республике Ингушетия, с 1992 года от рук террористов, а также при исполнении служебных обязанностей погибли более 400 сотрудников правоохранительных органов республики и военнослужащих.