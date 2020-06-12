Дайверы ко Дню России впервые развернули триколор под водой в самой западной точке Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Группа дайверов в честь Дня России в пятницу впервые развернула под водой на глубине шести метров у берегов крымского мыса Тарханкут российский триколор размером 1,5 на 2 м и флаг Крыма. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Алексей Андруцкий.

"Черноморский район, мыс Тарханкут - сегодня это символ активного отдыха, экстрима, молодежного отдыха. В этом году Госкомитет молодежной политики Крыма приготовил именно здесь много сюрпризов этим летом. Надеемся, проведем его активно, интересно, ярко. А сегодня мы провели здесь такую акцию в честь Дня России", - сказал Андруцкий.

Большой триколор в этот день также появится в Судаке. "В День России на бетонной площадке на мысе Толстый в селе Прибрежное (городской округ Судак), местные жители при активном участии администрации города Судака нарисуют флаг Российской Федерации площадью около 100 кв. м", - добавили в госкомитете.

12 июня в стране отмечают государственный праздник День России. В этот день традиционно проводятся праздничные концерты, массовые народные гулянья и спортивные мероприятия. Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года.