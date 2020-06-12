Кадыров вернет на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии спустя более 70 лет

ГРОЗНЫЙ, 12 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил вернуть на родину 82-летнего уроженца республики из дома престарелых, который проживает в Киргизии со времен депортации чеченцев в 1944 году. Об этом ТАСС рассказал помощник главы республики, директор телерадиокомпании "Грозный" Ахмед Дудаев.

Историю пенсионера Данги Битаева впервые рассказала на своей странице в Instagram общественный деятель из Киргизии Ассоль Молдокматова. Она разместила видеоролик, где мужчина рассказал, что он родом из Чечни, родных и близких нет, и уже 10 лет живет в Доме престарелых в городе Бишкек.

"Как только в социальных сетях появилась видеозапись, Рамзан Ахматович Кадыров молниеносно отреагировал и дал поручение выяснить все, что связано с историей пожилого человека. Он держит на личном контроле этот вопрос, интересуясь каждым нашим шагом. Пока мы занимались поисками родственников, параллельно решался вопрос с документами и возвращением мужчины на родину, один из вариантов - это спецрейс из Бишкека в ближайшее время", - рассказал Дудаев.

По его словам, Кадыров поручил выяснить детали истории, поскольку чеченцам не свойственно оставлять стариков в домах престарелых. В ходе поисков удалось найти брата Данги - Мусу Битаева, племянника, а затем и 66-летнего сына Руслана, который проживает в селе Кулары, в Ачхой-Мартановском районе Чечни.

"Я поговорил по телефону с Русланом, родственники, конечно же, были шокированы, они долго искали его, еще со времен СССР, есть документы об этом. Потом в Чечне началась война, они уже потеряли надежду найти его живым. После моего разговора все его родные собрались, оказывается, у него есть внуки и правнуки. Родные с нетерпением ждут возвращения Данги домой и благодарят Рамзана Ахматовича Кадырова", - подчеркнул Дудаев.

Помощник главы Чечни также рассказал, что общался с представителями Киргизии, руководством Дома престарелых и с самим Дангой, который хорошо владеет чеченским языком. "Он настоящий чеченец. В учреждении его характеризуют как очень порядочного мужчину с характером", - добавил Дудаев.