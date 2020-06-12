Мурманские власти начали ремонт подъездной дороги к селу Териберка

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области начали реконструкцию автоподъезда к селу Териберка, популярность которого у туристов возросла после выхода фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона по итогам рабочей поездки в сельское поселение губернатора Андрея Чибиса.

Село Териберка ежегодно посещают до 40 тыс. человек, в том числе иностранцы, при этом 40 км из 120 км пути от Мурманска до Териберки приходится преодолевать по грунтовой дороге.

"В Мурманской области началась реконструкция автоподъезда к Териберке и ремонт моста в селе. В данный момент ведутся работы по формированию полосы отвода и дорожного полотна, в активную фазу работы вступят с 22 июня. К концу августа будет уложен нижний слой асфальта первых десяти километров, на 2021 год запланированы работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия и обустройству дороги. Полное окончание работ первого участка по контракту - 14 августа следующего года", - отмечается в сообщении.

По словам главы региона, сложность ремонта заключается в том, чтобы поднять дорожное полотно "на такой уровень, чтобы минимизировать последствия снегозаметания". "Даже с учетом того, что подрядчики вышли позже на объект из-за погоды, исходя из того, что я вижу, все идет по графику. При этом ни в коем случае не должно пострадать качество, оно важнее, чем рекордные сроки", - цитирует пресс-служба слова Чибиса.

На автоподъезде к селу Териберка планируется реконструировать автомобильную дорогу до 35-го километра, это будет сделано в три этапа. Уже начаты проектно-изыскательские работы по реконструкции второго участка с 10-го по 20-й километр. Планируется, что его реконструкция начнется в 2021 году. "В ходе рабочей поездки в Териберку губернатор также проинспектировал ремонт четырехпролетного автодорожного моста 1995 года постройки через одноименную реку. Во время ремонта будут разобраны все элементы мостового полотна, отремонтированы опоры пролетных строений, установлены опоры освещения со светильниками. Работы по контракту планируется завершить уже к концу октября", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области, в Кольском районе продолжает действовать режим ЧС из-за коронавируса, включая Белокаменку. Ранее ТАСС сообщал о снятии режима в поселке Междуречье Кольского района.

О Териберке

Село Териберка с населением около 1 тыс. человек, расположенное в 120 км от Мурманска, стало известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". Последние 40 км пути от Мурманска до Териберки приходится преодолевать по грунтовой дороге, этот участок пути планируют капитально отремонтировать, потратив на это 5,5 млрд рублей. Ранее власти региона сообщали, что к реконструкции первого участка приступят в 2020 году, бюджет области получит из федеральной казны около 1,6 млрд рублей на реконструкцию трассы до 2022 года.