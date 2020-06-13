Вершины Кавказского хребта открыли для восхождения со стороны РФ впервые за последние годы

НАЛЬЧИК, 13 июня. /ТАСС/. Вершины Главного Кавказского хребта (ГКХ) открыты для восхождения со стороны России впервые за последние годы. Это стало возможным благодаря усилиям властей Кабардино-Балкарии (КБР) и совместной работе альпбазы "Безенги" и Федерации альпинизма России (ФАР) с Погрануправлением ФСБ России по КБР, сообщил ТАСС в субботу президент федерации Алексей Слотюк.

Ранее реестр маршрутов восхождения на горы, расположенные в Кабардино-Балкарии был существенно сокращен в связи с положениями Закона РФ "О государственной границе". В перечень запрещенных к восхождению гор попали в том числе и популярные у альпинистов пятитысячники Кавказа.

"Это проблема самая обостренная в Кабардино-Балкарии по сравнению с другими республиками. По Кавказскому хребту проходит граница, а здесь, в регионе, сосредоточено больше вершин Кавказа, это и Безенгийская стена, на которую совершаются спортивные восхождения. К сожалению, понадобилось более двух лет, чтобы более или менее урегулировать этот вопрос. Сейчас, нужно отдать должное пограничникам, хоть и не быстро, но мы согласовали 39 маршрутов на вершины ГКХ, на его Кабардино-Балкарском участке, в том числе девять маршрутов на Безенгийской стене. Восхождения можно совершать с 2020 года", - рассказал Слотюк.

Он отметил, что в течение последних трех лет спортсмены совершали восхождения на вершины ГКХ со стороны Грузии.

Безенгийская стена - 13-километровый горный массив - наиболее высокий участок ГКХ, где расположены популярные пятитысячники: Шхара (5 182 м) и Джангитау (5 058 м).