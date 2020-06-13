НАЛЬЧИК, 13 июня. /ТАСС/. Федерация альпинизма России (ФАР) подтвердила квалификацию более 60 инструкторов-проводников, готовых работать в горах, сообщил ТАСС в субботу президент Федерации Алексей Слотюк.

"ФАР подтвердила квалификацию 61 инструкторов-проводников по всей России, готовых работать в горах. Они состоят в нашей базе данных, даже договорились с представителями Туристско-спортивного союза страны о том, что стандарт будет один для альпинистов и туристов, совместно с ними будем готовить инструкторов-проводников", - сказал Слотюк.

В России впервые разработаны профессиональные стандарты для инструкторов-проводников. ФАР работает над ними совместно с Минэкономики РФ с 2017 года. Ожидается, что в ближайшее время будет принят Закон о туризме в РФ и подзаконные акты, о том, как и кто будет готовить инструкторов-проводников, а также, что эта профессия будет включена в государственный реестр.

Разработка единого стандарта для инструкторов-проводников необходима для обеспечения безопасности туристов, альпинистов, всех любителей отдыха в горах, а так как число желающих провести время в горных районах с каждым годом растет, есть необходимость подготовки большего количества таких специалистов.

"Мы уже в этом году в июне собирались готовить инструкторов-проводников в альплагере "Безенги" (Кабардино-Балкария), но в связи с ситуацией с коронавирусом перенесли их в альплагерь "Актру" (Алтай) на осень", - уточнил Слотюк.

Он подчеркнул, что сертификат проводника будет единым для работы как в туризме, так и в альпинизме, а требования к кандидату - очень высокими. "Даже входной экзамен на эти курсы выдержать будет не так то легко, а по результатам обучения будет указано, что человек работает в туризме, может организовать треккинги, а если работает в альпинизме, будет обозначено к какой категории сложности маршрутов допущен", - добавил собеседник агентства, подчеркнув, что на подготовку проводников уходит много времени, а обучение стоит не менее 100 тыс. рублей.