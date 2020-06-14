Вузы Северной Осетии и Испании создали онлайн-курс о целях устойчивого развития ООН

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 июня. /ТАСС/. Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) вместе с университетом Изабеллы I в Испании запускают онлайн-курс о Целях устойчивого развития ООН. Проект реализуют в рамках договора о сотрудничестве, подписанного в 2019 году, сообщили в пресс-службе СОГУ.

"Каждый индикатор резолюции ООН, принятой в 2015 году, изменит мир к лучшему. Четвертая из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) посвящена образованию. В университете проект курирует Центр устойчивого развития. Структура появилась в этом году для масштабирования деятельности СОГУ в сфере устойчивого развития, эффективно начатой командой волонтеров эко-движения "SANSARA", - цитирует пресс-служба ректора СОГУ Алана Огоева.

Онлайн-курс будет доступен на трех языках - русском, испанском и английском - как для студентов СОГУ и Университета Изабеллы I, так и для внешней аудитории. Продолжительность - 3,5 месяца. Проект запускают на платформе, разработанной испанским вузом-партнером. После изучения теоретической части, студенты разработают собственные проекты по достижению ЦУР ООН. Направление - решение социальных, экономических и экологических проблем. Информационную поддержку курсу оказывает Всемирная туристская организация при ООН (ЮНВТО). СОГУ - аффилированный член организации.

В 2019 году СОГУ заключил соглашения с четырьмя ведущими вузами Испании - Университет Алкала, университет Альфонсо Х Мудрого, университет Изабеллы I, Университет Овьедо. Стороны сотрудничают в области образовательной и научно-исследовательской деятельности, организуют академические и культурные обмены между университетами.