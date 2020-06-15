Крутиков: новые преференции для жителей Арктики не предполагают отмену существующих льгот

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ разрабатывает новые меры, которые будут стимулировать людей приезжать в Арктику на работу или не уезжать оттуда в дальнейшем, однако речи о полной отмене существующей системы преференций не идет. Об этом сообщил ТАСС в понедельник замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Замглавы Минвостокразвития напомнил, что действующая сейчас система гарантий и компенсаций для людей, живущих и работающих в районах Крайнего Севера, была создана в 60-е годы прошлого века. В тех условиях она позволяла получать в Арктике зарплату в два-три раза выше средней, что было мощным стимулом ехать на Север.

"Сегодня эта система гарантий и компенсаций на цель привлечения людей для работы на Севере не работает. Мы ни в коем случае, и это важно подчеркнуть, не ставим вопрос об ее отмене. Это очень чувствительная социально история, это работающая уже полвека и более система гарантий - мы ее не будем касаться в той части, чтобы ее отменять или пересматривать. Это недопустимая история. Но мы точно должны создать современную, соответствующую рыночной экономике систему стимулов, которая будет там людей удерживать", - сказал Крутиков.

Новые льготы будут, в первую очередь, распространяться на работающих жителей Арктической зоны РФ, а также на членов их семей. По словам замминистра, важно создать для них преференции в различных сферах - от жилья до образования и возможностей личностного развития. Отдельная работа идет над стимулами для жителей Арктики, которые уже выходят на пенсию. Крутиков отметил, что такое решение позволит сохранить на Севере компетентных специалистов.

"Нужно иметь в виду, что люди на Крайнем Севере выходят на пенсию раньше. Бывает, что человек еще в полном расцвете сил, он может продолжать трудиться. Но у него на этом этапе действующие стимулы заканчиваются. И, на мой взгляд, справедливо дать таким людям стимул и дальше оставаться на Севере", - сказал замминистра.

Однако Крутиков обратил внимание на то, что часто причиной отъезда в Центральную Россию становятся проблемы со здоровьем, вызванные сложными арктическими условиями. По его словам, решить этот вопрос можно благодаря улучшению качества медицины и работы, связанной с сохранением здоровья. "Конечно, люди в предпенсионном и пенсионном возрасте должны иметь право жить в благоприятных климатических условиях. Но если человек готов остаться на Севере, у него должно быть такое право, подкрепленное стимулами. И я не вижу в этом ничего плохого", - считает замминистра.

Сроки создания системы

При этом Крутиков подчеркнул, что министерство сможет полностью сконцентрироваться на разработке социальной системы только после того, как будут утверждены преференции для инвесторов в Арктике. Планируется, что это произойдет до конца лета.

"Мы все-таки начинаем именно с преференций для бизнеса, потому что нам важно создать в Арктике рабочие места. Поэтому последовательность такая. Сейчас мы завершаем работу над этим пакетом законопроектов. Пока мы ее не закончим, мы не сможем двигаться в том же темпе в другой части", - пояснил он.

По этой причине сейчас рано говорить о детальных параметрах новой системы льгот для жителей Арктики, считает Крутиков. "Я думаю, что мы сможем выходить на какие-то конкретные решения ближе к октябрю-ноябрю этого года. Это срок, когда у нас будет понимание, что мы хотим сделать, уже с определенными деталями", - добавил замминистра.

Перераспределение нагрузки на бизнес

Крутиков при этом отметил, что существующая система социальных гарантий для жителей Крайнего Севера создает большую нагрузку на бизнес. Предприниматели должны обеспечивать не только надбавки к зарплате, но и, например, отправку работников с семьей к месту отдыха раз в два года. При этом законодательство не ограничивает направления и расстояния, на которые распространяется льгота.

"Если мы посмотрим на Чукотку, а это самая крайняя точка нашей страны, то когда человек открывает там малый бизнес, он по определению не может зарплату своему сотруднику поставить меньше, чем три минимальных размера оплаты труда. А к этому еще плюс страховые взносы, плюс дополнительный отпуск, сокращенная рабочая неделя у женщин, другие льготы. Это все суммарно увеличивает его затраты, связанные с персоналом, в два-три раза", - сказал замминистра.

Он добавил, что такие затраты невозможно компенсировать с помощью каких-либо административных мер. При этом государство не может и полностью переложить на себя всю финансовую нагрузку. По словам Крутикова, освобождение бизнеса в районах Крайнего Севера даже от каких-то отдельных выплат, например страховых взносов, обошлось бы федеральному бюджету в 200 млрд рублей ежегодно.

Замглавы Минвостокразвития добавил, что сейчас прорабатываются меры, которые позволят поддержать малый и средний бизнес на Крайнем Севере и смягчить финансовую нагрузку для него. В частности, до конца лета в Арктической зоне начнет действовать особый экономический режим. В его рамках предприниматели получат ряд льгот. Например, ставка по страховым взносам для новых проектов будет составлять 7,6% вместо 30%. Кроме того, министерство работает над мерами, которые позволят упростить доступ северных МСП к госзакупкам, что также должно стать для них существенной поддержкой.

Согласно Трудовому кодексу, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях работодателями выплачивается процентная надбавка к заработной плате. Размер надбавки варьируется от 10% до 100% и зависит от стажа работы и длительности проживания на Севере, возраста работника и конкретного региона. Кроме того, на территориях со сложными климатическими условиями действует районный коэффициент, на который увеличивается зарплата, пенсия и другие выплаты. В арктических регионах его размер составляет от 1,2 до 2.

Северяне также имеют право на досрочный выход на пенсию по старости. Кроме того, ПФР компенсирует пенсионерам расходы на переезд из районов Крайнего Севера и оплачивает проезд к месту отдыха и обратно.