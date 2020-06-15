В Пятигорске отменили Парад Победы из-за коронавируса

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Парад, запланированный на 24 июня в Пятигорске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, отменяют из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба городской администрации.

"В Пятигорске 24 июня не будет Марша Победы. Такое решение принято на сегодняшнем координационном совещании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе, несмотря на некоторую позитивную динамику, все еще остается неблагоприятной. "Рекомендации об отмене самого массового из запланированных на 22-24 июня торжественных мероприятий - Марша (Парада) Победы - озвучили в территориальном отделе Роспотребнадзора", - отмечается в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, свои опасения высказал и председатель пятигорского городского Совета ветеранов Николай Лега. "Наши ветераны - это самое бесценное, что нам оставила Великая Победа. Мы должны уберечь их от любых рисков и сохранить их здоровье на много лет вперед", - приводятся в сообщении слова ветерана.

Пресс-служба городской администрации сообщала, что ранее был запланирован утренний митинг памяти у Вечного Огня 22 июня в 4:00 и шествие вечером 23 июня, 24 июня планировалось проведение праздничного военного парада.

Ранее президент РФ на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что Парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.