В Хабаровском крае началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию

ХАБАРОВСК, 15 июня. /ТАСС/. Процедура досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ началась в труднодоступных поселениях Хабаровского края, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.

"Досрочное голосование стартовало, оно будет проведено в отдаленных населенных пунктах 13 районов региона. Первыми проголосуют жители района имени Полины Осипенко и Ульчского района, в поселениях, в которые можно добраться только по воздуху, сегодня вылетели вертолеты", - сказал представитель Избиркома.

До некоторых поселений будут добираться на автомобилях высокой проходимости, на катерах и поездом. На вылеты в поселения вертолетами направят порядка 20 млн рублей.

Члены участковых комиссий обеспечены защитными масками и экранами, перчатками, антисептиками для обработки поверхностей и рук. Досрочным голосованием будет охвачено в регионе около 6 тыс. человек.

Чтобы голосование в регионе прошло безопасно, закупят средства защиты на сумму более 84 млн рублей. Примерно 6 млн рублей на эти же цели направят в соседней Еврейской автономной области, сообщили ТАСС в региональной избирательной комиссии. Досрочное голосование в области начнется 25 июня, проголосуют более 200 человек.

В начале июня президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправке в Конституцию РФ. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов".