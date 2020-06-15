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Первый поезд из Кисловодска в Крым отправится 1 июля

С 1 июля по 1 ноября поезда будут ходить с интервалом раз в три дня

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. "Гранд сервис экспресс", оператор железнодорожных перевозок по Крымскому мосту, откроет сообщение между Кисловодском (Ставропольский край) и полуостровом 29 июня, первый поезд из Кисловодска в Симферополь отправится 1 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы города-курорта.

"С 1 июля кисловодчане смогут отдохнуть в Крыму. Отдых станет возможным в том числе благодаря введению в расписание поезда Кисловодск - Симферополь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд планировалось запустить еще в апреле, однако ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране, введение режима самоизоляции в регионах отсрочили сообщение между курортами.

"С 1 июля по 1 ноября будет раз в три дня отправляться пассажирский поезд из Кисловодска в Симферополь в 12:50 мск, а с 29 июня по 30 октября в 19:10 - из Симферополя. Время в пути составит 21 час 40 минут", - отмечается в пресс-релизе.

С декабря 2019 года открыто постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом на двух маршрутах: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. Двухэтажные "Таврии" из Москвы с вагонами купе и СВ следуют в Крым ежедневно с Казанского вокзала. Поезда из Санкт-Петербурга с плацкартными и купейными вагонами ежедневно отправляются с Московского вокзала. С конца мая глубина продажи билетов на курсирующие поезда увеличена до 90 суток.

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