В Севастополе возобновят вручение ветеранам медалей в честь 75-летия Победы

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Вручение медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам Севастополя возобновится в ближайшие дни, из-за пандемии не все получили их в намеченный срок к 9 мая, сообщил в понедельник на аппаратном совещании городского правительства врио губернатора Михаил Развожаев.

"Мы сняли ограничения по самоизоляции для горожан старшего возраста, и, видимо, мероприятия проходят. Вручение памятной медали, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, мы эту работу начали активно в начале года, когда медали получили, потом были наложены ограничения, связанные с тем, что мы старались максимально защитить наших ветеранов. Прошу работу возобновить", - сказал Развожаев, обращаясь к подчиненным.

По данным правительства, на данный момент вручены более 1,6 тыс. медалей, остаются 1 795.

По мнению главы города, вручать медали можно и на мероприятиях, которые проходят в районах города, и приезжая на дом к ветеранам с соблюдением санитарного режима. "Возможно, до парада и не успеем, но в короткое время работу необходимо завершить. Естественно, это должно быть торжественно, с районными депутатами, либо главами, либо представителями профильных департаментов. Ни в коем случае чтобы не приглашали в отделения соцзащиты для выдачи медалей, это неправильно", - подчеркнул он.

В Севастополе в последние недели фиксируются только одиночные случаи заражения. По данным правительства, всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 187 человек. Выздоровел 152 человека, три человека умерли.

Севастополь в годы войны

Для Севастополя память о Великой Отечественной войне особенно важна, ему присвоено звание города-героя за то, что здесь более чем на полгода задержали немецкие войска. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.