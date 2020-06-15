Власти КБР выделили 17 млн рублей на лекарства для лечащихся от коронавируса на дому

НАЛЬЧИК, 15 июня. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков распорядился выделить 17 млн рублей на лекарства для лечения заразившихся коронавирусом и получающих медицинскую помощь амбулаторно. Об этом сообщается в понедельник на странице в Instagram регионального Минздрава.

"По распоряжению главы КБР Казбека Кокова выделены средства для обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией, которые переносят заболевание в легкой форме и получают медицинскую помощь амбулаторно. Для этих целей из республиканского бюджета выделено 17 млн рублей. Первые поставки уже идут, в ближайшее время пациенты получат лекарства", - говорится в сообщении.

Отмечено, что продолжаются закупки лекарств и средств индивидуальной защиты для госпиталей за счет Фонда ОМС.

По данным оперштаба в КБР, по состоянию на 15 июня в регионе зарегистрировано 3 975 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 80). Выздоровели 1 962 (за сутки плюс 26), жертвами вируса стали 39 человек. В госпиталях находятся 1 289 человек, из них в реанимациях - 55 человека, дома под медицинским наблюдением - 1 899 человек, на амбулаторном лечении - 1 176 человек. В регионе проведено 67 224 исследований путем тестирования (за сутки плюс 1 728).