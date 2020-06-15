Налоговые органы КБР прекратили прием граждан на неделю из-за коронавируса

НАЛЬЧИК, 15 июня. /ТАСС/. Налоговые инспекции и подразделения Кабардино-Балкарии (КБР) приостановили прием и обслуживание граждан на неделю в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом сообщается в понедельник на сайте ФНС России.

"Уважаемые налогоплательщики, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на территории Кабардино-Балкарской Республики и в соответствии с распоряжением руководителя УФНС России по КБР <...> в период с 15 по 19 июня (включительно) в налоговых инспекциях и их подразделениях приостановлен прием и обслуживание налогоплательщиков, в том числе через сервис "Онлайн-запись на прием в инспекцию", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что любую услугу можно получить онлайн на сайте nalog.ru, в мобильных приложениях доступны более 50 онлайн-сервисов. Прием всей корреспонденции в указанный период ведется исключительно через боксы для приема входящей корреспонденции. "Рекомендуем налогоплательщикам указывать на конвертах (в случае представления документов большого объема) номера контактных телефонов для дистанционного решения возможных возникающих вопросов", - уточняется в сообщении.

По данным оперштаба, в КБР на 15 июня зарегистрировано 3 975 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 80). Выздоровели 1 962 (за сутки плюс 26), умерли 39 человек. В госпиталях находятся 1 289 человек, из них в реанимациях - 55 человек, дома под медицинским наблюдением - 1 899, на амбулаторном лечении - 1 176. В регионе проведено 67 224 исследования путем тестирования (за сутки плюс 1 728).