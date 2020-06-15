Штормовое предупреждение объявлено в регионах Северного Кавказа

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о надвигающихся граде, дожде и ураганном ветре на регионы Северного Кавказа распространили региональные управления МЧС в понедельник. С начала июня в субъектах округа непогода нанесла ущерб как домашнему хозяйству, так и сельскохозяйственным насаждениям.

"В период с 15 до 18 часов и до конца суток 15 июня, а также в течение суток 16 и 17 июня местами в Республике Ингушетия ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, на реках подъемы уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Такое же предупреждение актуально и для Кабардино-Балкарии, но включительно до четверга, кроме того, в горах региона ожидаются сели малых объемов.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, 16 июня на территории края ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с", - сообщают в Ставропольском управлении. В крае возможно подтопление низинных частей местности, ухудшение условий дорожного движения, повреждение ЛЭП, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, в сельскохозяйственном секторе - повреждение строений и сельскохозяйственных культур.

Ожидается, что во власти стихии могут оказаться Чеченская Республика, Северная Осетия - Алания и Карачаево-Черкесия.

В Дагестане же ожидается сильная жара. "В период 15-16 июня по приморским, низменным, местами по предгорным и горным районам Дагестана сохранится высокая пожароопасность; местами по предгорным и горным районам - чрезвычайная пожароопасность, в горных района ветер переменный 5 м/с, при грозе ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении ведомства.