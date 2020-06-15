Ущерб от сильного града в Еврейской АО превысил 25 млн рублей

ТАСС, 15 июня. Ущерб от сильного града, прошедшего в субботу в поселке Николаевке Еврейской автономной области (ЕАО), превысил 25 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник.

13 июня в Николаевке прошел сильный град, размер градин превышал 3-5 см в диаметре. Были повреждены крыши сотен домов, в том числе 34 многоквартирных, двух школ и больницы. В некоторых зданиях повыбивало стекла, градом повредило машины, уничтожило урожай, люди при этом не пострадали. В поселке ввели ЧС регионального уровня.

"Предварительный ущерб составил более 25 млн рублей", - говорится в сообщении. Оценка повреждений еще продолжается.

По словам начальника ГУ МЧС России по ЕАО Романа Бойко, которые приводятся в сообщении, в поселке работают более 170 человек, привлечены 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 72 человека и девять единиц техники. Спасатели должны в кратчайшие сроки закрыть поврежденные крыши жилых домов. От Гидрометцентра получен неблагоприятный прогноз - пройдут сильные ливни.

Из областного резерва для поселения доставят 395 листов волнового шифера, листы оцинкованного железа, стекло. Свыше 879 тыс. рублей выделили на покупку ветровлагозащитной ткани - 16 тыс. кв. м гидроизоляционного материала должно хватить для того, чтобы сохранить имущество людей до тех пор, пока крыши не будут отремонтированы. "Получив единовременную помощь, у людей должна появиться возможность реально решить свои проблемы. Понятно, что площадь крыши у каждого дома индивидуальная, но мы не будем погрязать в такие расчеты. Пока все обследуем, дома промокнут так, что людям и мебель нужно будет покупать, и технику. Предлагаю только два варианта: полное разрушение кровли или частичное повреждение. За первое - 50 тысяч рублей, за второе - 25", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Еврейской АО Ростислава Гольдштейна.

Николаевка - поселок городского типа в Еврейской АО, находящийся примерно в 150 км от Биробиджана. В Николаевке проживают около 6,5 тыс. человек.