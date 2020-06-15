Столб с указателями городов-героев установят в Махачкале в честь 75-летия Победы

МАХАЧКАЛА, 15 июня. /ТАСС/. Указательный столб с городами-героями Великой Отечественной войны планируется установить в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале в честь 75-летия Победы. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального отделения партии "Единая Россия".

"В честь 75-летия Победы и в целях патриотического воспитания молодежи депутаты городского собрания от Кировского района установят указательный столб с городами-героями Великой Отечественной войны. Столб планируется установить на территории исторического парка "Россия - моя история" в Махачкале", - говорится в сообщении.

Как отмечается, высота столба составит 5 метров, а диаметр - 16 сантиметров. На конце будет установлена пятиконечная золотая звезда с надписью "75 лет". Всего на столбе будет 13 стрелок с названиями городов-героев. Стрелки будут размещены с приблизительным разворотом в сторону города, на который они указывают.

По словам инициатора проекта Тимура Алиева, идея увековечить таким образом названия городов-героев в памяти дагестанцев у него появилась давно. "Почетное звание города-героя присваивалось в СССР городам, жители которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. <...> Молодежь, да и взрослое поколение, должны хранить память о городах, прославившихся своей героической обороной, первыми принявших на себя удар немецко-фашистских захватчиков, понесших тяжелые потери, как среди военных, так и среди мирного населения, и выстоявших благодаря отваге и мужеству советского народа", - приводятся слова депутата в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роскартография к юбилею Великой Победы разработала макеты граффити для 13 городов-героев: Москвы, Ленинграда (Санкт-Петербурга), Сталинграда (Волгограда), Севастополя, Керчи, Тулы, Новороссийска, Смоленска, Мурманска, Минска, Бреста (для комплекса "Брестская крепость-герой"), Киева, Одессы. На каждом изображении отражена военная карта с направлениями фронтовых операций, связанных с каждым городом.

Мультимедийный парк "Россия - моя история" в Дагестане торжественно открыли 19 октября 2017 года. Его общая площадь составляет 13 тыс. кв. метров, он второй по величине после московского парка, площадь которого достигает 27 тыс. кв. метров. В историческом парке в Махачкале организована региональная вставка "Мой Дагестан", которая отображает дореволюционные события, историю советского периода, перестройки и современного Дагестана.