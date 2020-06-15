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Инфекционный корпус детской больницы в Ингушетии построят на средства госпрограммы

Начать строительство первой в регионе детской инфекционной больницы планируют до конца 2020 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития России одобрило направление средств государственной программы по развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) на строительство инфекционного отделения детской больницы в Назрани. Об этом в понедельник сообщается на сайте министерства по итогам онлайн-встречи первого заместителя министра экономического развития РФ Михаила Бабича и главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова.

"Минэкономразвития России поддержало предложение региона направить средства госпрограммы развития СКФО на строительство важнейшего объекта для Республики Ингушетии - инфекционного отделения (на 60 коек) на территории республиканской детской клинической больницы в Назрани", - говорится в сообщении.

Ранее председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин сообщал, что власти республики рассчитывают начать строительство первой в регионе детской инфекционной больницы до конца 2020 года.

По последним данным, в Ингушетии зафиксировано 2 623 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровело более 2,1 тыс. пациентов, умерли 62 человека.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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