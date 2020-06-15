В Дагестане против саранчи обработано более 80% зараженной территории

МАХАЧКАЛА, 15 июня. /ТАСС/. Аэрозольные установки и борта малой авиации задействованы в Дагестане для проведения обработок против саранчи, где обработано уже более 80% зараженной территории. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

"В Дагестане против саранчовых вредителей обработано уже более 80% зараженной территории. На сегодняшний день на наличие саранчовых в республике обследовано более 318 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них заселено саранчовыми около 100 тыс. га. В настоящее время продолжаются обследования территорий Тарумовского, Кизлярского, Бабаюртовского и Хасавюртовского районов", - сообщили в министерстве.

Как подчеркивается в сообщении, в текущем году в связи с благоприятными погодными условиями для размножения личинок саранчи их отрождение началось на месяц раньше обычного. По данным пресс-службы, химзащитные работы проведены уже на площади 82 тыс. га, в том числе с применением наземной техники обработано 53 тыс. га, с использованием малой авиации - 29 тыс. га. Кроме того, сельхозтоваропроизводителями приобретено и использовано при обработках 6,7 тыс. литров химических препаратов, химзащитные работы в настоящее время продолжаются в хозяйствах Ногайского, Тарумовского и Кизлярского районов. Для проведения химзащитных работ в Минсельхозпроде Дагестана имеется резерв препаратов в количестве 3,2 тыс. литров.

В министерстве уточнили, что в регионе для противосаранчовых обработок задействована техника подрядных организаций - шесть единиц высокопроизводительных мобильных аэрозольных установок системы ГАРД (генератор аэрозольный регулируемой дисперсности), четыре единицы самоходных и прицепных вентиляторных и штанговых опрыскивателей, три единицы малой авиации, а также более 15 единиц прицепных и навесных опрыскивателей самих сельхозтоваропроизводителей. Минсельхозпродом Дагестана рекомендовано администрациям муниципальных районов и руководителям сельхозпредприятий создать необходимый запас химических препаратов. "Отметим, что активно включились к выполнению противосаранчовых мероприятий аграрии Ногайского, Кулинского, Акушинского, Чародинского, Левашинского, Хунзахского и других районов", - говорится в сообщении.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов, в текущем году удалось успешно провести упреждающие мероприятия, которые не дали саранче распространиться на начальном этапе ее отрождения. "Республика вовремя сориентировалась и загасила всплеск появления саранчи, благодаря тому, что организовались пораньше, подошли более системно, наладили оперативную интернет-коммуникацию, куда подключили и дагестанских аграриев, и представителей отраслевых ведомств. Это сегодня позволяет нам оперативно реагировать на любые тревожные сигналы с мест", - цитирует пресс-служба Гусейнова.

Ранее в министерстве сообщили, что для принятия своевременных и координированных мер по борьбе с саранчовыми вредителями на постоянной основе налажен обмен информацией по зараженным территориям с соседними приграничными регионами на уровне аграрных ведомств Ставропольского края и Калмыкии.