Тесты на антитела к коронавирусу на Ставрополье первыми пройдут медики

СТАВРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья закупили тесты для проверки у жителей региона наличия антител к коронавирусу. Первыми в крае протестируют медиков, которые работают с зараженными, сообщили журналистам в понедельник в краевом управлении по информационной политике.

"Закуплены тест-системы для иммуноферментного анализа на наличие антител, который выявляет, сталкивался ли человек с инфекцией, в том числе если перенес ее бессимптомно. Первыми протестируют медработников, непосредственно оказывающих медицинскую помощь больным с коронавирусом", - говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, в крае увеличивается количество тестов на наличие коронавируса. Исследования на Ставрополье проводят в 17 медицинских организациях, с начала пандемии проведено более 133 тыс. исследований. Ежедневное проведение тестов в июне достигло 3,5 тыс.

По данным Минздрава края, за последние сутки в регионе выявлено 82 человека с коронавирусом, с начала пандемии число выявленных случаев коронавируса достигло 3 759. Выздоровели 1 945 человек, умерли 70 пациентов. Инфекционные койки, задействованные для оказания медицинской помощи при коронавирусе, свободны на 79%.