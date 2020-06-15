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СКФУ проведет "Выпускной на диване" и вручит дипломы в комнатах общежития

Для всех 3 тыс. выпускников пройдут торжественные онлайн-собрания

СТАВРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет проведет выпускные мероприятия в 2020 году в необычном формате, для завершивших обучение будут организованы онлайн-акции и концерты, а вручение дипломов студентам, проживающим в общежитиях, проведут в период пандемии "покомнатно", сообщили в понедельник в вузе.

"Под окнами общежитий состоится <...> концерт для студентов, которые не смогли покинуть город. В СКФУ таких обучающихся более тысячи, из которых 220 человек - это выпускники-иностранцы. Также пройдет "покомнатное" вручение дипломов представителями администрации вуза. В том числе дипломы получат 47 выпускников с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении на странице университета в Instagram.

Для всех 3 тыс. выпускников пройдут торжественные онлайн-собрания, перед молодыми людьми и их родителями выступят представители дирекции каждого из 11 институтов вуза. Во время праздничных мероприятий пройдут онлайн-концерт "Выпускной на диване" и конкурс в номинации "Выпускник года". Каждому из лауреатов конкурса награды доставят домой.

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В Северо-Кавказском федеральном университете учатся около 25 тыс. студентов.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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