В Ставрополе построят четыре детских сада в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Власти планируют построить четыре детских сада в городе Ставрополе в 2020 году. В 2021 году в городе также начнется строительство трех школ, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы губернатора края.

"До конца текущего года в городе планируется ввести в строй четыре детских сада. Строительство еще одного начнется в ближайшее время <…>. Уже в следующем году в Ставрополе предполагается начать строительство трех школ ", - говорится в сообщении.

В понедельник губернатор Владимир Владимиров обсудил реализацию национальных проектов в городе Ставрополе с новым главой муниципалитета Иваном Ульянченко - он был избран на пост в 11 июня. В частности, глава региона поручил решить проблему точечной застройки города, на которую часто жалуются жители Ставрополя в своих обращениях к власти.

"Владимир Владимиров поднял вопрос о качестве диалога между городской администрацией и жителями Ставрополя. Возможностей принять участие в нем у горожан должно становиться больше, для этого должны быть сохранены прежние и созданы новые форматы получения обратной связи от граждан", - отмечают в пресс-службе.

После смерти 30 апреля 57-летнего Андрея Джатдоева, возглавлявшего город с 2012 года, в Ставрополе был проведен конкурс по избранию нового главы. Документы подали 12 человек, в результате отбора, очного собеседования и тайного голосования в городском парламенте на должность был утвержден Иван Ульянченко, ранее возглавлявший краевое министерство труда и социальной защиты населения.