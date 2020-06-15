Лесные инспекторы Дагестана получили партию новой лесопатрульной техники

МАХАЧКАЛА, 15 июня. /ТАСС/. Комитет по лесному хозяйству Дагестана (Даглесхоз) получил партию лесоохранной техники - автомобилей "Нива" для патрулирования земель лесного фонда республики, сообщили в понедельник в пресс-службе Даглесхоза.

"Накануне комитет получил <...> партию автомобилей "Нива" в количестве восьми единиц. Ожидается поставка еще нескольких партий автомобилей "Нива" и УАЗ <…>. Это позволит полностью укомплектовать подведомственные учреждения лесопатрульной техникой. Все автомобили будут распределены по подведомственным учреждениям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поставка производится по обращению руководства комитета в Федеральное агентство лесного хозяйства "в связи с острой нехваткой лесопатрульной техники".

"Обновление парка лесопатрульной техники позволит значительно улучшить патрулирование земель лесного фонда, что, в свою очередь, позволит эффективно бороться с браконьерами, нарушителями лесного законодательства, вовремя обнаруживать очаги возгорания и принимать своевременные меры по прекращению нарушений", - отмечается в сообщении.

По данным "Даглесхоза", площадь территории лесного фонда Дагестана составляет 527,9 тыс. га, из них лесом покрыты 365,9 тыс. га, на территории республики сформированы 22 лесничества. Основными задачами лесных инспекторов в регионе являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также осуществление государственного пожарного надзора в лесах.