В санаториях Кисловодска на июнь забронировали около 1,5 тыс. путевок

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Санатории Кисловодска в июне планируют принять порядка 1,5 тыс. отдыхающих, которые уже забронировали путевки, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

Санатории на Ставрополье в период распространения коронавируса на два месяца приостанавливали свою работу. С 1 июня при выполнении требований Роспотребнадзора они возобновили прием отдыхающих.

"Санатории Кисловодска начали принимать первых гостей. На сегодняшний день из 40 санаториев, расположенных на территории города, открыты для отдыхающих 16. Всего по состоянию на 15 июня до конца месяца забронировано 1 460 путевок, 326 человек уже прибыли в места отдыха и оздоровления", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основное условие открытия здравниц - соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм, требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Отдыхающие принимаются в санатории только при наличии отрицательного анализа на коронавирус, за пределы санатория выход в город будет запрещен.

"Персонал здравниц также обязан проходить тесты на коронавирусную инфекцию, помещения и процедурные комнаты будут регулярно обрабатываться дезинфицирующими средствами", - отмечается в пресс-релизе.