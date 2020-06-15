Вблизи ведущей к Эльбрусу дороги укрепили берега реки Баксан

НАЛЬЧИК, 15 июня. /ТАСС/. Дорожники завершили берегоукрепительные работы на горной реке Баксан близ селения Бедык Эльбрусского района Кабардино-Балкарии. По берегу реки в этой местности проходит трасса А-158 - единственная ведущая к Эльбрусу дорога, сообщила в понедельник пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".

В 2018 году несколько участков автодороги А-158 размывало из-за выхода Баксана из берегов. На время восстановления проезда в таких случаях движение приходилось закрывать для всех видов автотранспорта. Проводимые работы исключат повторение подобных чрезвычайных ситуаций, обеспечив защиту конструктивным элементам автодороги и безопасный проезд по ней для пользователей.

"Близ автодороги А-158 в селении Бедык Кабардино-Балкарии завершены берегоукрепительные работы. Благодаря этому участок трассы, проходящий рядом с горной рекой Баксан, будет устойчив к размывам", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к концу 2021 года ФКУ Упрдор "Кавказ" защитит таким способом еще 18 отрезков автодороги. Чтобы уложиться в срок, привлечены значительные силы и средства: 145 рабочих и 11 буронабивных установок. Сейчас дорожники Упрдор "Кавказ" трудятся на шести участках трассы: на въезде в город Тырныауз, в населенный пункт Верхний Баксан и поселок Эльбрус. Помимо этого, идет подготовка двух площадок в Тегенекли и Нейтрино.

"С начала капремонта в ноябре 2019 года на участках федеральной дороги А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус устроили более 900 из 8,5 тыс. буросекущих свай. Их забивают на глубину от 9 до 18 м. Общая протяженность сооружений на 19 подверженным подтоплениям участках, составит почти 6 км", - уточнили в компании.

Федеральная автодорога А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус протяженностью 104 км является единственным маршрутом к международному горнолыжному курорту "Эльбрус". Среднесуточная интенсивность движения по ней составляет 8 тыс. автомобилей.