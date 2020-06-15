Нижегородские власти проверили работу компании "Ситикард" из-за очередей у ее офисов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области проверили работу компании "Ситикард", которая является оператором транспортных карт, после информации об очередях у ее офисов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 11 июня в Нижегородской области возобновилось действие льготных проездных билетов. Для оплаты проезда необходимо продлить срок действия неиспользованных в марте и апреле билетов или купить новые. Днем в понедельник в нижегородских СМИ и группах в соцсети "ВКонтакте" были опубликованы фото и видео очередей у офисов компании "Ситикард", которая является оператором транспортных карт.

"В Минтранс поступили сообщения об очередях рядом с пунктами обслуживания "Ситикард". Представители ведомства проверили, как организована работа по продлению действия льготных проездных", - отмечается в сообщении.

И.о. замглавы нижегородского Минтранса Артем Бафанов отметил, что ситуация с очередями у офисов компании недопустима. "Мы изначально проговаривали с "Ситикардом", что должна быть возможность все карты разблокировать дистанционно. Сегодня мы ждем, что проблема будет решена", - цитирует пресс-служба Бафанова.

По словам директора "Ситикарда" Юрия Рябикова, компания увеличила число сотрудников в пунктах обслуживания. "Наши специалисты будут продлевать проездные прямо на улице с помощью терминалов "Ситикард". Но для абсолютного большинства пользователей в этом нет никакой необходимости, поскольку это можно сделать дистанционно", - приводятся в сообщении слова Рябикова.

В Нижегородской области, по данным на 15 июня, подтверждено 14 204 случая заражения коронавирусной инфекцией, 6 811 человек выздоровели, 173 пациента умерли.