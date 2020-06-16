Ветропарк с использованием уникальной технологии планируют построить на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Инновационные системы" из Воронежа планирует построить на Дальнем Востоке ветропарк с использованием уникальной технологии, которая позволяет сделать установку в 2,5 раза мощнее зарубежных аналогов. Производство турбин или основных узлов может быть развернуто в Приморье или Хабаровском крае, сообщила пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

"Компания заключила соглашение о сотрудничестве с нашим Агентством. Возобновляемые источники энергии являются перспективным природным ресурсом, позволяющим обеспечить ведение хозяйственной деятельности и комфортное проживание населения вдали от централизованной энергетической инфраструктуры. Эти технологии имеют значительный потенциал применительно к развитию энергетики Дальнего Востока и Арктики, где имеется не только существенный природный потенциал, но и значительная социально-экономическая потребность", - приводятся в сообщении слова генерального директора АПИ Леонида Петухова.

Компания разработала и производит двухроторные ветротурбины мегаваттного класса, производительность которых в 2,5 раза выше, чем у имеющихся зарубежных аналогов такой же мощности. Это делает себестоимость вырабатываемой электроэнергии значительно дешевле. Кроме того, ветроустановки спроектированы для работы на относительно небольших скоростях ветра. Компания видит большой потенциал применения этой технологии для решения проблем энергоснабжения удаленных территорий Дальнего Востока и Арктики, где высоки затраты на северный завоз дизельного топлива.

"Вместе с тем, географические условия ДФО требуют особых подходов к логистике и монтажу оборудования, поэтому нам пришлось разработать технологию, при которой наши ветротурбины монтируются без применения дорогостоящих кранов, а весь комплект оборудования может быть доставлен к точке строительства в стандартных контейнерах. Для реализации проектов мы рассматриваем возможность организации производства двухроторных турбин или их основных узлов в Приморском или Хабаровском краях, используя созданные площадки территорий опережающего развития, что позволит существенно снизить затраты на доставку оборудования в регионы ДФО, а также приблизит к масштабному рынку Азиатско-Тихоокеанского региона", - процитировала пресс-служба генерального директора группы компаний Елену Тихонову.

Отмечается, что действующие меры поддержки проектов строительства сетевых электростанций на основе возобновляемых источников энергии, связанные с локализацией производств соответствующего оборудования, по технологическим и экономическим причинам не могут быть применены на территории Дальнего Востока. Поэтому нужно искать альтернативные механизмы поддержки инвесторов, так как реализация таких проектов стимулирует социально-экономическое развитие макрорегиона.

Об "Инновационных системах"

Группа компаний "Инновационные системы" является резидентом "Сколково", имеет контракты на поставку ветротурбин с Вьетнамом и Саудовской Аравией, к установкам проявили интерес Монголия, Индонезия, Камбоджа и Лаос. Технология двухроторных ветротурбин запатентована в России и США, совместно с крупным заказчиком из Саудовской Аравии готовится сертификация в ряде стран Ближнего Востока. Сейчас совместно с крупными государственными компаниями Вьетнама группа компаний строит в этой стране ветропарк "Конг Хай 1" с поэтапной локализацией производства в Юго-Восточной Азии.